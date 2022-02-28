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مجلس الأمن يفرض حظرا للسلاح على الحوثيين

11:12 م الإثنين 28 فبراير 2022
مجلس الأمن يفرض حظرا للسلاح على الحوثيين

مجلس الأمن الدولي

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وكالات:

فرض مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، حظرا على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي اليمنية بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية خلال هذا العام، وذلك بحسب ما ذكرته "دويتشه فيله".

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو من خلاله إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

مجلس الأمن الدولي الحوثيين جماعة الحوثي اليمنية

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