التشيك تؤيد طلب أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

براغ - (د ب أ)

أكد بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك اليوم الاثنين أن بلاده تؤيد جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فيالا :" ينبغي علينا الآن الإشارة بشكل واضح إلى ترحيبنا بانضمام أوكرانيا إلى المجتمع الأوروبي للدول الديموقراطية"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه). وأضاف إنه في الوقت الذي يؤيد فيه الاجراءات المعتادة ، فإن هذا الموقف ليس طبيعيا .

وجاءت تصريحات فيالا في أعقاب دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى السماح بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا .