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الكرملين: روسيا ستتجاوز العقوبات الاقتصادية الغربية

01:47 م الإثنين 28 فبراير 2022
الكرملين: روسيا ستتجاوز العقوبات الاقتصادية الغربية

دميتري بيسكوف

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موسكو- (بي بي سي):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا قادرة على التغلب على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية، وتسببت في انخفاض سعر العملة الروسية الروبل إلى مستوى قياسي.

وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف قال بيسكوف اليوم الإثنين إن "العقوبات الغربية على روسيا صعبة، لكن بلادنا لديها الإمكانات الضرورية لتعويض الضرر".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيعمل اليوم على حل المسائل الاقتصادية" وسيلتقي عددا من الوزراء من بينهم وزير المالية إلى جانب محافظ البنك المركزي.

ويأتي ذلك بعد أن قامت بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحظر البنوك الروسية من التعاملات في أسواقها المالية، ووقف التعامل مع البنك المركزي وصناديق الاستثمار المملوكة للدولة ووزارة المالية الروسية.

وقد قام البنك المركزي الروسي نتيجة لذلك بمضاعفة سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 في المئة بدلا من 9.5 في المئة.

وذلك في محاولة لوقف الانخفاض السريع في قيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي، ما يهدد بإضعاف شديد للقوة الشرائية للعملة الروسية وتدمير مدخرات المواطنين الروس العاديين.

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