فيضانات قوية في أستراليا... وتحذيرات من خطورة الوضع

سيدني - (د ب أ):

تصارع أجزاء من شرق أستراليا حاليا فيضانات قوية تعرضت لها بعد هطول أمطار غزيرة، حيث حذر المسؤولون اليوم الاثنين من أن الوضع خطير ويهدد الأرواح.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن الكثير من الاشخاص، ولا سيما حول مدينة ليسمور في ولاية نيو ساوث ويلز، احتموا بأسطح منازلهم هربا من منسوب المياه المرتفع والمتزايد بصورة سريعة.

وتحدث موريسون عن حالة متأزمة، ويخطط لإجراء مشاورات في وقت لاحق اليوم مع سلطات الطوارئ في البلاد، بشأن كيفية المضي قدما.

من جانبه، وصف عمدة ليسمور، ستيف كريج، الوضع بأنه غير مسبوق ومهدد للارواح.

وفي الوقت نفسه، شهدت سيدني - أكبر المدن الأسترالية - مؤخرا أيضا وقوع فيضانات. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هذا الصيف يعد أكثر فصول الصيف التي شهدت هطول أمطار في سيدني منذ 30 عاما.

أما في ولاية كوينزلاند المجاورة، فقد ارتفع عدد القتلى إلى ثمانية. ولا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، بحسب تقارير الشرطة.