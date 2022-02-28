الحكم على متهم في مذبحة كرداسة.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت ذكي، وعضوية المستشارين طارق صلاح درة وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي .

جدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً.