وزيرا خارجية ألمانيا وسولفانيا يبحثان اليوم تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا

برلين-(أ ش أ):

تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، نظيرها السلوفيني أني لوغار، في برلين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الالمانية، اليوم الأحد، أن الجانبين سيجريان محادثات في وزارة الخارجية الفيدرالية تشمل تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا، فضلا على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.