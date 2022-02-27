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أوكرانيا توافق على خوض محادثات سلام مع روسيا

06:04 م الأحد 27 فبراير 2022
أوكرانيا توافق على خوض محادثات سلام مع روسيا

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن أوكرانيا وافقت على إطلاق محادثات سلام مع روسيا، ومن المقرر أن يلتقى وفدان من البلدين على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

وقال مكتب زيلينسكي إنه لا توجد شروط للمفاوضات المزمعة على الحدود.

وكان قد سبق أن رفض زيلينسكى عرضا للكرملين للاجتماع في بيلاروس كمكان مناسب، مشيرا إلى حقيقة أن روسيا شنت غزوها بشكل جزئي انطلاقا من ذلك البلد.

يأتي الإعلان عن المحادثات فى الوقت الذى أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع "أسلحة ردع" البلاد في حالة تأهب خاص، دون أن يشير إلى الأسلحة النووية على وجه الخصوص.

وقال بوتين إن "قادة كبار لدول بارزة بحلف شمال الأطلسي "الناتو" يقومون بالسماح بصدور بيانات عدائية ضد بلادنا، لذا أمرت وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بوضع قوات الردع للجيش الروسي في حالة تأهب خاصة".

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