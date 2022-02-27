أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

اليونان ترسل أول دفعة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

05:31 م الأحد 27 فبراير 2022
اليونان ترسل أول دفعة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أثينا - (أ ش أ):

وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد، بإقلاع أول طائرتين محملتين بالمساعدات العسكرية من اليونان إلى أوكرانيا، على أن تهبطا في بولندا.

وبحسب صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، اتخذ ميتسوتاكيس القرار أثناء اجتماع وزاري، صباح /الأحد/ في حضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وذلك بعد إطلاعه على مستجدات الوضع في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية تأتي بناء على طلب من أوكرانيا، لافتة إلى أن قرار ميتسوتاكيس جاء بعد مشاورته لحلفائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن الطائرتين العسكريتين من طراز "سي130" على متنهما أنواع مختلفة من المعدات العسكرية، مثل قاذفات الصواريخ المحمولة والذخيرة وبنادق كلاشينكوف، على أن يتم تسليم الشحنات إلى أوكرانيا عبر بولندا.

ولفتت أيضا إلى أن نائب وزير الدفاع اليوناني نيكوس هاردالياس سيتولى الإشراف على شحن مساعدات أخرى إنسانية إلى أوكرانيا في وقت لاحق من اليوم /الأحد/، حيث ستتوجه طائرتان أخريان إلى هناك عبر بولندا.

هذا المحتوى من

Asha
كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونان مساعدات أوكرانيا المساعدات العسكرية غزو أوكرانيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا