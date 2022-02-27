اليونان ترسل أول دفعة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أثينا - (أ ش أ):

وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد، بإقلاع أول طائرتين محملتين بالمساعدات العسكرية من اليونان إلى أوكرانيا، على أن تهبطا في بولندا.

وبحسب صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، اتخذ ميتسوتاكيس القرار أثناء اجتماع وزاري، صباح /الأحد/ في حضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وذلك بعد إطلاعه على مستجدات الوضع في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية تأتي بناء على طلب من أوكرانيا، لافتة إلى أن قرار ميتسوتاكيس جاء بعد مشاورته لحلفائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن الطائرتين العسكريتين من طراز "سي130" على متنهما أنواع مختلفة من المعدات العسكرية، مثل قاذفات الصواريخ المحمولة والذخيرة وبنادق كلاشينكوف، على أن يتم تسليم الشحنات إلى أوكرانيا عبر بولندا.

ولفتت أيضا إلى أن نائب وزير الدفاع اليوناني نيكوس هاردالياس سيتولى الإشراف على شحن مساعدات أخرى إنسانية إلى أوكرانيا في وقت لاحق من اليوم /الأحد/، حيث ستتوجه طائرتان أخريان إلى هناك عبر بولندا.