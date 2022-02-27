جامعة الإسكندرية: حصر الطلاب الموهوبين لتوفير آليات دعمهم

الإسكندرية - محمد عامر:

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات سرعة إعداد حصر بالطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والتكنولوجية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها استعداداً لزيارة لجنة صندوق اكتشاف الموهوبين خلال الفترة القادمة، وتوفير الآليات اللازمة لدعمهم.

وأشار رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.

في سياق متصل، أكد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات المختلفة، لتكون بشكل دورى، بهدف تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة من إنجازات غير مسبوقة،من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، بالتمويل الذاتى، بما يعزز روح الانتماء لديهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل التطوير والنهوض بالمجتمع.