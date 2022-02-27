اليابان: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع

طوكيو - (د ب أ):

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، ربما كان المقذوف صاروخا باليستيا.

وقالت كيودو إنه وفقا للجيش الكوري الجنوبي فقد أطلق المقذوف باتجاه بحر اليابان.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، التي أعلنت نفسها قوة نووية، إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية.

وتعمل بيونج يانج على تصعيد التوترات بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية هذا العام.