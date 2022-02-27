أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع

08:28 ص الأحد 27 فبراير 2022
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

طوكيو - (د ب أ):

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، ربما كان المقذوف صاروخا باليستيا.

وقالت كيودو إنه وفقا للجيش الكوري الجنوبي فقد أطلق المقذوف باتجاه بحر اليابان.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، التي أعلنت نفسها قوة نووية، إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية.

وتعمل بيونج يانج على تصعيد التوترات بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية هذا العام.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

تقارير: معارك عنيفة وانفجارات في منشآت نفطية بأوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا