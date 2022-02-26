وصول أول قطار ينقل لاجئين من أوكرانيا إلى التشيك

براغ - (د ب أ)

أعلنت شركة السكك الحديدية التشيكية اليوم السبت، وصول أول قطار خاص ينقل لاجئين من أوكرانيا إلى محطة مدينة بوهومين الواقعة شرقى البلاد.

وبحسب تقارير أولية، فإن القطار يحمل على متنه أكثر بقليل من 12 امرأة وطفلا، حيث أن السبب وراء الإبلاغ عن هذا العدد المنخفض من اللاجئين هو فوضى المعلومات ومشاكل المرور على الحدود الأوكرانية البولندية.

وأفادت مواطنة أوكرانية وصلت على متن هذا القطار، بأن هناك طوابير طويلة من اللاجئين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ابنتها هي عالقة بالفعل على الحدود لليوم الثاني في ظل عدم تمكنها من الوصول إلى بولندا. بينما تحدثت مواطنة أوكرانية أخرى عن "كارثة إنسانية".

وذكرت تقارير أن قطارا ثانيا يتبع شركة السكك الحديدية التشيكية ينتظر في الوقت الحالي عند بلدة برزيميسل الحدودية في أقصى جنوب شرقى بولندا، حتى يتمكن من نقل المزيد من اللاجئين القادمين من أوكرانيا.