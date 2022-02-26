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احتجاجات في بلغاريا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

08:35 م السبت 26 فبراير 2022
احتجاجات في بلغاريا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

احتجاجات في بلغاريا_ارشيفيه

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صوفيا - (د ب أ)

أعرب متظاهرون في بلغاريا، عضو الاتحاد الأوروبي، عن تضامنهم مع أوكرانيا بعد غزو روسيا لها.

وتجمع عشرات الأشخاص وهم يحملون أعلام أوكرانيا أمام مكتب الرئاسة في وسط العاصمة صوفيا اليوم السبت للاحتجاج على الغزو الروسي. وكان من بينهم العديد من الأوكرانيين المقيمين في بلغاريا.

وتم تنظيم فعاليات مماثلة في مدينتي فارنا وبيرجاس المطلتين على البحر الأسود.

ودعا ممثلو بلغاريا في منظمة العفو الدولية إلى تنظيم تجمع أمام السفارة الأوكرانية في صوفيا.

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