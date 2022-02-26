أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

كييف تفرض حظر تجول من الخامسة مساء

04:25 م السبت 26 فبراير 2022
كييف تفرض حظر تجول من الخامسة مساء

كييف أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن حظر تجول جديد في العاصمة الأوكرانية من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة بالتوقيت المحلي صباحا.

وسيصبح هذا الإجراء ساري المفعول اعتباراً من اليوم، كما أنه سيحل محل حظر التجول السابق الذي كان من السابعة مساء وحتى العاشرة ليلاً.

وحذر عندة كييف في تغريدة على تويتر من أن "جميع المدنيين الموجودين في الشارع أثناء حظر التجول سيعتبرون جهة معادية."

هذا المحتوى من

BBC
أوكرانيا حظر تجول أخبار BBC روسيا الحرب الروسية الاوكرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|إسناد المهمة للهيئة الهندسية.. تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا