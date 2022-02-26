كييف تفرض حظر تجول من الخامسة مساء

(بي بي سي):

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن حظر تجول جديد في العاصمة الأوكرانية من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة بالتوقيت المحلي صباحا.

وسيصبح هذا الإجراء ساري المفعول اعتباراً من اليوم، كما أنه سيحل محل حظر التجول السابق الذي كان من السابعة مساء وحتى العاشرة ليلاً.

وحذر عندة كييف في تغريدة على تويتر من أن "جميع المدنيين الموجودين في الشارع أثناء حظر التجول سيعتبرون جهة معادية."