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الأمن الروسي: سقوط ثلاث قذائف أوكرانية على ضواحي روستوف الروسية

04:16 م السبت 26 فبراير 2022
الأمن الروسي: سقوط ثلاث قذائف أوكرانية على ضواحي روستوف الروسية

أرشيفية

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موسكو - أ ش أ

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي سقوط ثلاث قذائف نارية من الجانب الأوكراني على منطقة "ميليروفسكي" في ضواحي منطقة روستوف الروسية.

وذكر بيان للهيئة اليوم السبت: "سجلت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سقوط ثلاث قذائف من عيار 120 ملم، أطلقت من الأراضي الأوكرانية وسقطت في منطقة ميليروفسكي بضواحي مقاطعة روستوف"، نافيا وقوع أضرار وضحايا.

يُذكر أن روستوف تقع على الحدود مع إقليم "دونباس" الأوكراني.

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Asha
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