وصول 50 أردنيا إلى المعابر الحدودية لأوكرانيا



عمان - (د ب أ):

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم ابو الفول، مواصلة الوزارة التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لمتابعة أوضاع المواطنين الاردنيين المقيمين في اوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم السبت، عن أبو الفول قوله إن "موظفي السفارات الأردنية الذين تم ايفادهم الى المعابر الحدودية لاوكرانيا مع كل من هنجاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، يعملون على مدار الساعة لتقديم المساعدة واستقبال المواطنين الاردنيين الذين يصلون الى هذه الدول".

وأشار إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الواصلين الى هذه الدول مع عائلاتهم بلغ نحو 50 شخصا حتى صباح السبت، مبينا أن السفارات المعتمدة لدى هذه الدول مستمرة بتقديم الاسناد والمساعدة للاردنيين.

وأوضح أن خلية الأزمة في الوزارة تواصل متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، وخاصة أن هناك عددا من المدن تشهد أعمالا عسكرية، وتوجد خطورة حتى اللحظة في توجه المواطنين الاردنيين هناك الى الحدود الغربية، لاسيما المتواجدين في المناطق الشرقية من اوكرانيا، مضيفا ان الوزارة مستمرة بالمتابعة والتنسيق لتأمين خروجهم بطريقة آمنة.

ودعا أبو الفول المواطنين الاردنيين في أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية وقواعد السلوك في الحالات الطارئة حفاظا على سلامتهم، مؤكدا استمرار الوزارة ببذل جميع الجهود اللازمة لتأمين مغادرة آمنة لهم.