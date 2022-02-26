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روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا

01:19 ص السبت 26 فبراير 2022
روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا

بوتين

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(أ ش أ):

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، وعطلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن، اليوم الجمعة، من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، واستخدمت روسيا حق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتبرها "انتهاكا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا، كما دان المشروع الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وتم تقديم المشروع باسم 65 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

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