أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

07:08 م الجمعة 25 فبراير 2022
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب ا):

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة.

وقال بوتين فى اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي تم بثه على التليفزيون الحكومي:" يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد في كييف، وأخذ الشعب الأوكراني رهينة"، موجها حديثه إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف بوتين، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أن النازيين الجدد في أوكرانيا ينشرون أسلحة ثقيلة وسط المدن الكبرى لدفع القوات الروسية لضرب المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، حيث يختبئون بهذه المناطق على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين.

وقال: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".

كما أشاد بوتين بأعمال الجيش الروسي في أوكرانيا. وعبر عن "تقديره الكبير" للجنود والضباط. وقال إنهم تعاملوا "بشجاعة ومهنية".

غير أنه لم يتطرق إلى مزاعم أوكرانيا بوجود خسائر في صفوف الجيش الروسي في القتال. ولم تعلن روسيا عن أي خسائر في صفوف القوات حتى الآن.

فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني أوكرانيا الحرب الروسية غزو أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا