بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

موسكو - (د ب ا):

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة.

وقال بوتين فى اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي تم بثه على التليفزيون الحكومي:" يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد في كييف، وأخذ الشعب الأوكراني رهينة"، موجها حديثه إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف بوتين، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أن النازيين الجدد في أوكرانيا ينشرون أسلحة ثقيلة وسط المدن الكبرى لدفع القوات الروسية لضرب المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، حيث يختبئون بهذه المناطق على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين.

وقال: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".

كما أشاد بوتين بأعمال الجيش الروسي في أوكرانيا. وعبر عن "تقديره الكبير" للجنود والضباط. وقال إنهم تعاملوا "بشجاعة ومهنية".

غير أنه لم يتطرق إلى مزاعم أوكرانيا بوجود خسائر في صفوف الجيش الروسي في القتال. ولم تعلن روسيا عن أي خسائر في صفوف القوات حتى الآن.