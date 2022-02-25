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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

07:11 م الجمعة 25 فبراير 2022
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين

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رام الله - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة جراء المواجهات في المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن شرق نابلس، وفي بلدة بيتا جنوب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن ستة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.

وفي ذات السياق أصيب 3 ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، خلال مواجهات مماثلة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أعقبت مسيرة حاشدة في الخليل، إحياء للذكرى الـ28 لـ "مجزرة" الحرم الإبراهيمي في المدينة.

وجرت المسيرة بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تحت عنوان "لننتصر للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة".

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