أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

12:09 م الجمعة 25 فبراير 2022
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

هيئة الطيران الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):

أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية في موسكو اليوم الجمعة أن الطائرات المستأجرة في بريطانيا مشمولة أيضا بحظر التحليق فوق روسيا، مضيفا أن ذلك يأتي ردا على حظر الهبوط الذي فرضته بريطانيا على شركة الطيران الروسية الحكومية "إيروفلوت" عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت الهيئة في تبريرها إلى اتفاق بين البلدين ينص على أن "تحصل شركات طيران البلدين على حقوق عادلة ومتساوية".

هيئة الطيران الروسية الطائرات البريطانية شركة إيروفلوت الغزو الروسي لأوكرانيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر التطورات (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا