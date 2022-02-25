السفير الأوكراني يتهم الحكومة الألمانية باللامبالاة

برلين- (د ب أ):

اتهم السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الحكومة الألمانية بـ "البرود واللامبالاة" بعد الهجوم الروسي على بلاده.

وقال ميلنيك في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف): "كل طلب لمساعدتنا الآن تم رفضه بكل بساطة. هذا محزن للغاية. لا أستطيع أن أفهم: كيف يمكنك أن تظل قاسي القلب وعنيدا".

وذكر ميلنيك أن "بعض الوزراء" استقبلوه أمس الخميس وطلب منهم معدات عسكرية ووقودا لجيش بلاده، وأضاف: "كان الجواب: في تقديرنا، قد يكون أمامكم، أيها الأوكرانيون، بضع ساعات. لن يكون من المجدي الآن مساعدتكم على الإطلاق"، وقال: "هذه السياسة، هذا التردد، تركنا كأضاحي نُذبح".

كما انتقد ميلنيك معارضة ألمانيا فرض عقوبات كبرى ضد روسيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي، كالاستبعاد من نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وفرض حظر على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا، وقال إن الحكومة الألمانية تريد الانتظار، وسأل: "تنتظر ماذا؟ أن يموت عشرات ومئات الآلاف من الأوكرانيين أمام أعينها؟".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد قال قبل قمة الاتحاد الأوروبي إنه لا يريد في الوقت الحالي استنفاد جميع خيارات العقوبات ضد روسيا، مضيفا أنه يجب التمسك " بكل شيء آخر تحسبا لموقف تكون فيه هناك ضرورة للقيام بأشياء أخرى"، لكنه لم يوضح ما هو هذا الموقف.

وترفض الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، مبررة ذلك بعدم سماحها من حيث المبدأ بتوريد أسلحة إلى مناطق أزمات. وبدلا من ذلك، تشير الحكومة الألمانية إلى أنها دعمت أوكرانيا بما يقرب من ملياري يورو منذ بداية الصراع عام 2014. وقدمت أوكرانيا قائمة بالأسلحة التي تقل عن عتبة الأسلحة الفتاكة إلى الحكومة الألمانية، وشملت، على سبيل المثال، أجهزة رؤية ليلية، وأجهزة تحديد مواقع ومعدات إزالة الألغام. ولا تزال هذه القائمة قيد المراجعة.