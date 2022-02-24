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حرب أوكرانيا.. ماذا يعني قرار دول من حلف الناتو تفعيل المادة رقم 4؟

01:20 م الخميس 24 فبراير 2022
حرب أوكرانيا.. ماذا يعني قرار دول من حلف الناتو تفعيل المادة رقم 4؟

الناتو

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(وكالات):

أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الخميس، تفعيل المادة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تجتمع هذه الدول تحت مظلته.

وقالت الحكومة الإستونية في بيان، الخميس، إن رئيس الوزراء، كاجا كالاس، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا "تهديدًا لأوروبا بأكملها"، بحسب ما نقلته "العربية.نت".

وبموجب المادة 4 من الاتفاقية ستتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.

ويذكر أن أوكرانيا ليست عضواً في الناتو، ولكن مع ذلك، طالبت روسيا الحلف بأن يلتزم بعدم قبول أوكرانيا أبدًا في الحلف، وهو أمر رفضه أعضاء الناتو، مستشهدين بسياسة "الباب المفتوح" للحلف.

الناتو الحكومة الإستونية أوكرانيا كاجا كالاس

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