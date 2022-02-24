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أوكرانيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

11:59 ص الخميس 24 فبراير 2022
أوكرانيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس قرار بلاده بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في ضوء قرار الأخيرة شن هجمات عسكرية ضد بلاده في فجر اليوم.

وقال زيلينسكي، في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الرسمية:" قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. أوكرانيا تدافع عن نفسها ولن تتخلى أبداً عن حريتها"، داعيا زعماء العالم إلى "فرض كل العقوبات الممكنة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنقاذ أوكرانيا والعالم الديمقراطي بأسره".

وفي صباح اليوم الموافق 24 فبراير، هاجمت روسيا أوكرانيا وشنت الحرب.

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فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا هجمات عسكرية

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