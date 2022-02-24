روسيا تعلن إغلاق 10 مطارات

موسكو - (د ب ا):

أغلقت روسيا مؤقتا أكثر من عشر مطارات في الجنوب وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني اليوم الخميس إغلاق المجال الجوي في مدن روستوف وكراسنودار وكورسك و فارونيش و سيمفيروبول، ومدن أخرى حتى الثاني من مارس المقبل.

وطٌلبت الهيئة من المواطنين" بشدة" عدم التوجه للمطارات المذكورة.

مع ذلك، من المقرر استمرار الرحلات الجوية في سوتشي بالبحر الأسود.

ووفقا لمواقع السفر الإلكترونية، فقد تم إلغاء أو إرجاء نحو 200 رحلة في موسكو في وقت مبكر من اليوم.