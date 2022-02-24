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واشنطن: سنطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين العملية الروسية

07:29 ص الخميس 24 فبراير 2022
واشنطن: سنطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين العملية الروسية

السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير

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وكالات

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الخميس، أن واشنطن ستطرح مشروت قرار في مجلس الأمن الدولي اليوم، يدين العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

هذا وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس عملية عسكرية في دونباس الانفصالية شرق أوكرانيا، بعد أيام قليلة من اعترافه بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة وتوقيع اتفاقيات معهم، وأمر جيشه بالانتشار بهما لحماية سكانهما من "العدوان الأوكراني".

الرئيس الروسي، أعلن أنه يريد إنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "النازيين الجدد"، واعتبر أن "تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم" ما يشير إلى أنه أدار ظهره للعقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بهدف ردع روسيا ودفعها نحو خفض التصعيد العسكري في أوكرانيا.

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