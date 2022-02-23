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أوكرانيا: المسئولون الأمريكيون أكدوا لنا وقوفهم بجانبنا مهما حدث

11:42 م الأربعاء 23 فبراير 2022
أوكرانيا: المسئولون الأمريكيون أكدوا لنا وقوفهم بجانبنا مهما حدث

وزير خارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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أوكرانيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أكدوا له جميعاً أن "الولايات المتحدة سوف تساند أوكرانيا مهما حدث".

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاربعاء، أن جو بايدن وبلينكن وأوستن وكوليبا التقوا جميعاً في العاصمة واشنطن وأن وزير الخارجية الأوكراني تحدث إلى الصحفيين خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تصريحات ألقاها في نيويورك اليوم.

وأضاف كوليبا أن القادة الأمريكيين أكدوا له أيضاً أن الولايات المتحدة سوف تواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية لتعزيز الجيش وأن واشنطن سوف تقوم بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

هذا المحتوى من

Asha
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