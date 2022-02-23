الإمارات تدرج فردًا و5 كيانات ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الداعمة للإرهاب

الإمارات - (أ ش أ)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء، إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وذلك في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وشدد المجلس - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - على أنه يتوجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وأوضح المجلس أن القائمة تشمل المدعو "عبده عبدالله دائل أحمد"، أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم "العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية"، و"شركة الحظاء للصرافة"، و"معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير"، و"الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5"، و"بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م".