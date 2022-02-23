أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا حل وسط للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

06:57 م الأربعاء 23 فبراير 2022
مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا حل وسط للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

ليندا توماس جرينفيلد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الأمم المتحدة - (أ ش أ)

أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الأزمة الأوكرانية مع روسيا لا يوجد لها حل وسط، مشيرة إلى أن دعوة الطرفين لنزع فتيل التصعيد سيعطي روسيا حجة للتصعيد.

وقالت جرينفيلد في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة: "نقف عند مفترق طريق في تاريخ الأمم المتحدة"، مضيفة "ليس هناك حل وسط ودعوة الطرفين إلى نزع فتيل التصعيد يعطي روسيا حجة بينما هي المعتدي"، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحذرت المندوبة الأميركية من أزمة لاجئين هي الأكبر في العالم بحوالي 5 ملايين لاجئ حال اندلاع حرب، بجانب ظهور أزمة غداء تطال دول مثل ليبيا ولبنان واليمن، حيث أوكرانيا هي من بين أكبر مصدري القمح لتلك الدول.

هذا المحتوى من

Asha
ليندا توماس جرينفيلد روسيا أوكرانيا الأمم المتحدة مندوبة واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا