المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تحذر من موجات لجوء ومجاعات بسبب أزمة أوكرانيا

وكالات

اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا، ولم تصغ للمساعي الدبلوماسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت المندوبة الأمريكية، الأربعاء خلال جلسة أممية، إن روسيا هي الطرف المعتدي في الأزمة الأوكرانية، حيث طوقت البلد الأوروبي بنحو 150 ألف جندي روسي، ولم تستجب لمطالب خفض التصيد.

وذكرت أن روسيا تشكك في حق أوكرانيا في الوجود وأججت النزاعات العسكرية شرقي أوكرانيا بعد غزوها لشبه جزيرة القرم.

وحذرت من أن الأزمة في أوكرانيا قد تحدث أزمة لجوء كبرى، وأن سلوك وتصرفات روسيا ستؤدي إلى مجاعات كبيرة في عدة دول.

وأشارت إلى أن تصرفات روسيا انتهاك للنظام العالمي ولسيادة الدول ووحدة أراضيها.