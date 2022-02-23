الأزمة الأوكرانية: تركيا تحاول إمساك العصا من المنتصف والليرة تدفع الثمن

02:24 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الأزمة الأوكرانية: تركيا تحاول إمساك العصا من المنتصف والليرة تدفع الثمن

علم-تركيا

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وكالات:

واصلت الليرة التركية الأربعاء تسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي مع ارتفاع تكاليف واردات الطاقة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوتر في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ووصلت الليرة إلى 13.83 مقابل الدولار وهي أسوأ عملة في الأسواق الناشئة بعد الروبل الروسي الذي يتأثر بدوره بالمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية.

وتواجه تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عملية توازن صعبة في الأزمة حيث تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا لكنها انتقدت قرار موسكو الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

وسيؤثر أي صراع طويل الأمد في عوائد السياحية إلى تركيا بنحو ملياري دولار هذا الصيف على افتراض أن السياح الروس والاوكرانيين سيظلون كما هو في عام 2021.

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