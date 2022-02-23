أوكرانيا: التصويت لصالح السماح للمدنيين بحمل أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم

01:56 م الأربعاء 23 فبراير 2022
أوكرانيا: التصويت لصالح السماح للمدنيين بحمل أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم

انفصاليون في شرق أوكرانيا

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وكالات:

صوت البرلمان الأوكراني يوم الأربعاء على الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعا عن أنفسهم، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال واضعو مشروع القانون " اعتماد هذا القانون يصب بالكامل في مصالح الدولة والمجتمع"، مضيفين أنه ضروري بسبب " التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا".

وظهرت واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر بنشر قواته هناك.

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