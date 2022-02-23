سفير مصر لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده للملك فيليب الأول

بلجيكا - (أ ش أ)

قدّم الدكتور بدر عبد العاطي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية إلى الملك فيليب الأول ملك بلجيكا، بالقصر الملكي في العاصمة بروكسل.

ذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إن الملك فيليب الأول عبر عن سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 16 فبراير الجاري، خلال زيارته الأولى إلى بروكسل للمشاركة في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، مشيدًا بالحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي حول العلاقات التاريخية التي تربط البلدين إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأكد الملك فيليب الأول، تقدير بلجيكا لمصر ودورها المحوري في المنطقة؛ خاصة فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

من جانبه، نقل السفير الدكتور بدر عبد العاطي ، تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للملك فيليب الأول؛ لحفاوة الاستقبال والمقابلة الهامة التي تمت بينهما، وعبر عن تطلع مصر نحو مزيد من تطوير وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع بلجيكا؛ والممتدة من عصر محمد علي ومرورًا بالبارون إمبان الذي أنشأ حي مصر الجديدة، ووصولاً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركات البلجيكية في الوقت الراهن في عملية التحديث والتطوير الجارية في مصر؛ لاسيما في توسيع قناة السويس وبناء المتحف الكبير، وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فضلاً عن مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وتطوير الموانئ وربطها بين البلدين.