الناتو يرحب بفرض عقوبات اقتصادية عى روسيا ويهدد بالمزيد

وكالات

رحب الأمين للعام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تحركاتها الأخيرة في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى ان روسيا لا تزال تخطط للهجوم على أوكرانيا وتحشد قواتها لذلك.

وأكد ستولتنبرج في مؤتمر صحفي الثلاثاء، على تضامن الحلف مع أوكرانيا واستقرارها ووحدة أراضيها، موضحًا أن الحلف رصد قوات روسية تتقدم داخل المناطق الانفصالية التي اعترفت بها روسيا كدول مستقلة.

ودعا روسيا لسحب قواتها من المناطق الانفصالية وتخفيض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه ستفرض عقوبات اقتصادية هائلة على روسيا في حال استمرت في عدوانها على أوكرانيا.