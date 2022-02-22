الناتو يرحب بفرض عقوبات اقتصادية عى روسيا ويهدد بالمزيد

06:18 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
الناتو يرحب بفرض عقوبات اقتصادية عى روسيا ويهدد بالمزيد

حلف الناتو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

رحب الأمين للعام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تحركاتها الأخيرة في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى ان روسيا لا تزال تخطط للهجوم على أوكرانيا وتحشد قواتها لذلك.

وأكد ستولتنبرج في مؤتمر صحفي الثلاثاء، على تضامن الحلف مع أوكرانيا واستقرارها ووحدة أراضيها، موضحًا أن الحلف رصد قوات روسية تتقدم داخل المناطق الانفصالية التي اعترفت بها روسيا كدول مستقلة.

ودعا روسيا لسحب قواتها من المناطق الانفصالية وتخفيض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه ستفرض عقوبات اقتصادية هائلة على روسيا في حال استمرت في عدوانها على أوكرانيا.

حلف الناتو عقوبات ضد روسيا أوكرانيا ينس ستولتنبرج

الخبر التالى:

كيف عدلت أهوال الإبادة الجماعية التركيب الجيني لنساء رواندا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا