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مندوب فرنسا: نعد مع شركائنا عقوبات ضد المشاركين في الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك

06:25 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
مندوب فرنسا: نعد مع شركائنا عقوبات ضد المشاركين في الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي:

قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن إن باريس تَعِدُ مع شركائها الأوروبيين عقوبات ضد المشاركين في الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

مجلس الأمن الدولي مندوب فرنسا عقوبات ضد المشاركين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك

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