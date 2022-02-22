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البيت الأبيض تُعلن فرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء

06:09 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
البيت الأبيض تُعلن فرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء

البيت الأبيض

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مصراوي:

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض -اليوم الثلاثاء- عقوبات جديدة على روسيا.

ووأضاف متحدث باسم البيت الأبيض إن العقوبات ستأتي ردًا على قرار روسيا الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا وإرسال قوات "لحفظ السلام" إلى هناك.

وأكمل متحدث البيت الأبيض بالقول: ""نعتزم الإعلان اليوم الثلاثاء عن عقوبات جديدة على روسيا ردًا على قرارات وأفعال موسكو اليوم.. ننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن ذلك الإعلان".

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