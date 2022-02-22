جوتيريش: اعتراف روسيا بدونيتسك ولوهانسك ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

نيويورك- (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن اعتراف روسيا مساء الإثنين بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن "الأمين العام يعتبر قرار روسيا انتهاكا لسلامة أوكرانيا وسيادتها ولا يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعا جوتيريش مرة أخرى إلى "تسوية سلمية" للنزاع.