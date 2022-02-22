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جوتيريش: اعتراف روسيا بدونيتسك ولوهانسك ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

03:27 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
جوتيريش: اعتراف روسيا بدونيتسك ولوهانسك ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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نيويورك- (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن اعتراف روسيا مساء الإثنين بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن "الأمين العام يعتبر قرار روسيا انتهاكا لسلامة أوكرانيا وسيادتها ولا يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعا جوتيريش مرة أخرى إلى "تسوية سلمية" للنزاع.

الأمين العام للأمم المتحدة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة اعتراف روسيا الانفصاليتين شرق أوكرانيا

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