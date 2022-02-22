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واشنطن تعتزم إعلان إجراءات جديدة اليوم ضد روسيا

03:12 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
واشنطن تعتزم إعلان إجراءات جديدة اليوم ضد روسيا

البيت الأبيض

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واشنطن- (د ب أ):

تعتزم واشنطن إعلان إجراءات جديدة ضد روسيا اليوم الثلاثاء بعد التصعيد المثير في النزاع بشأن أوكرانيا.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض: "سنتخذ المزيد من الإجراءات غدا (الثلاثاء) لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وأضاف أن الإجراءات يحتمل أن تتضمن عقوبات. وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي إرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن هناك قوات روسية متواجدة في دونباس منذ ثماني سنوات، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو دوما. وقال: "يبدو الآن أن روسيا ستعمل علانية في تلك المنطقة. وسنرد بمقتضى ذلك". وجاءت تصريحات المسؤول ردا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمنطقتين الانفصالتين باعتبارهما "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" وإرسال قوات إلى تلك المنطقة.

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