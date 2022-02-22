مصادر دبلوماسية: الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

نيويورك- (د ب أ):

ذكرت مصادر دبلوماسية أن دولا من بينها الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن شرق أوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذه الدعوة لقيت تأييدا من جانب فرنسا وبريطانيا وألبانيا والنرويج وأيرلندا.

وكان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة أعدوا خطوات مختلفة في حال شن هجوم روسي على أوكرانيا أو أشكال أخرى من التصعيد بما في ذلك مشروع قرار يدعو موسكو إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا النص سيتم النظر فيه في الجلسة المقبلة.

ويمكن لروسيا التي تترأس حاليا مجلس الأمن أن تحاول منع عقد الاجتماع من خلال إجراء تصويت توافق فيه أقل من تسع دول على المحادثات. ويعتبر هذا غير محتمل.