أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

الإمارات تمدد قرار إيقاف الطائرات المسيرة

06:46 م الإثنين 21 فبراير 2022
الإمارات تمدد قرار إيقاف الطائرات المسيرة

وزارة الداخلية بالإمارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية بالإمارات تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات المسيرة والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة في الدولة و مناطق الطيران.

وأكدت الوزارة على:"ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية".

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات المسيرة ، فإنه يتوجب عليها الحصول على استثناء من الهيئة العامة للطيران المدني للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة، تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.

وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة ولايتقيد بالتعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وكانت الإمارات قد قررت، الشهر الماضي، وقف تحليق الطائرات المسيرة (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها لمدة شهر.

وزارة الداخلية بالإمارات قرار إيقاف عمليات الطيران طيران ألامارات الرياضات الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 8 مصابين في حادث أتوبيس سودانيين بالطريق الإقليمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا