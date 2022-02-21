الإمارات تمدد قرار إيقاف الطائرات المسيرة

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية بالإمارات تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات المسيرة والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة في الدولة و مناطق الطيران.

وأكدت الوزارة على:"ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية".

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات المسيرة ، فإنه يتوجب عليها الحصول على استثناء من الهيئة العامة للطيران المدني للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة، تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.

وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة ولايتقيد بالتعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وكانت الإمارات قد قررت، الشهر الماضي، وقف تحليق الطائرات المسيرة (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها لمدة شهر.