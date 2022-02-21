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شكري يؤكد لبيدرسون حرص مصر على دفع العملية السياسية بسوريا

06:38 م الإثنين 21 فبراير 2022
شكري يؤكد لبيدرسون حرص مصر على دفع العملية السياسية بسوريا

سامح شكري

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القاهرة - ( أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري حيال المُستجدات على الساحة السورية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن، بيدرسون أطلع الوزير شكري على التحركات والاتصالات الجارية سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، مُعربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد حرص مصر البالغ على الدفع قُدمًا بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري.. كما شدَّد وزير الخارجية على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدًا للأزمة المُمتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق.

هذا المحتوى من

Asha
جير بيدرسون سامح شكري وزير الخارجية سوريا

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