أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

الخطوط الجوية الكويتية ستشتري 31 طائرة "إيرباص" بقيمة ستة مليارات دولار

03:59 م الإثنين 21 فبراير 2022
الخطوط الجوية الكويتية ستشتري 31 طائرة "إيرباص" بقيمة ستة مليارات دولار

طائرة تعود للخطوط الجوية الكويتية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الكويت- (أ ف ب):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الاثنين عن صفقة موسعة بقيمة ستة مليارات دولار مع "شركة إيرباص" المصنّعة للطائرات تضمّ 31 طائرة، تعيد هيكلة اتفاق أبرم عام 2014.

وتوصل الطرفان إلى هذا التفاهم بعد مفاوضات صعبة تلت تحقيقات بشأن مزاعم رشاوى في اتفاق 2014 الذي كان ينصّ في البداية على شراء 25 طائرة "إيرباص" ثمّ رُفع العدد إلى 28.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان في مؤتمر صحافي في الكويت "تمكنّا من الاتفاق على إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تضع شركة الخطوط الجوية الكويتية على جادة الصواب لتهيئها للنجاح على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة".

وينصّ الاتفاق الذي أُعيدت هيكلته على شراء ثلاث طائرات جديدة وبات يشمل في المجمل شراء 31 طائرة: تسع طائرات من طراز A320neo وستّ من طراز A321neo وثلاث من طراز A321neo LR وأربع من طراز A330-800neo وسبع من طراز A330-900neo واثنتان من طراز A350-900.

وقال الدخان "لأكون صريحًا، كنت متشككًا في طريقة ايرباص في التعامل، بشكل أساسي بسبب الشائعات المحيطة بالصفقات السابقة مع شركة الخطوط الجوية الكويتية".

وأضاف "دخلنا لمدة 4 أشهر في مفاوضات جادة ومهنية، ورغم حدتها في بعض الأحيان، لكنها اتسمت دائمًا بالاحترام والتفهم لرغبات واحتياجات بعضنا البعض".

عام 2014، طلبت الخطوط الجوية الكويتية 15 طائرة من طراز A320neo وعشر طائرات من طراز Airbus-350، وبدأت عملية تسليمها عام 2019.

في فبراير 2020، شُكّلت لجنة برلمانية للتحقيق في رشاوى مزعومة، بعد دفع إيرباص غرامة قياسية لتجنّب ملاحقات في قضية فساد.

وكانت الادعاءات متعلّقة برشاوى دفعتها إيرباص لضمان بيع 25 طائرة تجارية للخطوط الجوية الكويتية.

هذا المحتوى من

AFP
صفقة طائرات طائرات إيرباص الخطوط الجوية الكويتية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا