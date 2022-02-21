أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

ألمانيا تترقب وصول أولى شحنات لقاح نوفافاكس بدءا من اليوم

02:45 م الإثنين 21 فبراير 2022
ألمانيا تترقب وصول أولى شحنات لقاح نوفافاكس بدءا من اليوم

لقاح نوفافاكس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين- (د ب أ):

من المتوقع أن تصل إلى ألمانيا هذا الأسبوع أولى شحنات اللقاح الذي طورته شركة نوفافاكس الأمريكية، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الصحة في برلين.

وقال المتحدث أمس الأحد: "نتوقع وصول أول دفعة (نوفافاكس) اعتبارا من يوم الاثنين"، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن من المقرر وصول 4ر1 مليون جرعة من اللقاح.

ويعد لقاح نوفافاكس تطورا مهما في مكافحة فيروس كورونا، وعلى عكس لقاحي فايزر/بيونتك وموديرنا، لم يتم إنتاج نوفافاكس بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. ولكن بدلا من ذلك، يعتمد اللقاح على النموذج التقليدي للقاحات، بجزيئاته الشبيهة بالفيروس التي تحتوي على بروتين شائك من فيروس كورونا ومعزز للتأثير.

وسيجري توزيع لقاح نوفافاكس على الولايات الألمانية المختلفة، لتقرر كل منها موعد تقديمه للسكان. وأعلنت بعض الولايات بالفعل أنها ستبدأ التطعيم بالعقار الجديد في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

لقاح نوفافاكس ألامريكي شركة نوفافاكس الأمريكية ألمانيا كارل لوترباخ وزير الصحة الألماني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا