وصول الرئيس الإيراني إلى قطر في أول زيارة لدولة خليجية

12:43 م الإثنين 21 فبراير 2022
وصول الرئيس الإيراني إلى قطر في أول زيارة لدولة خليجية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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الدوحة/طهران- ( د ب أ):

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين في أول زيارة له إلى دولة خليجية.

ووفق قناة "الجزيرة" الاخبارية القطرية اليوم، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة.

وتأتي زيارة رئيسي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم والمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز المقررة غدا في الدوحة .

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نقلت عن رئيسي القول، قبل المغادرة، إن الزيارة "تهدف لتفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول فارس واستخدام قدرات هذه الدول لتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية".

ويرافق رئيسي خلال زيارته إلى قطر كل من وزراء الخارجية والنفط والتراث الثقافي ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.

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