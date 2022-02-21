إصابة ثلاثة في حريق كبير بمجمع سكني في ألمانيا

09:08 ص الإثنين 21 فبراير 2022
إصابة ثلاثة في حريق كبير بمجمع سكني في ألمانيا

قوات الإطفاء الالمانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

إيسن- (د ب أ):

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في حريق بمجمع سكني في مدينة إيسن الألمانية.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء صباح اليوم الإثنين إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى جراء استنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق. وتم إنقاذ حوالي 100 شخص، وهو ما يعادل تقريبا عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك.

وقال المتحدث إنه ليس بالمقدور الآن التحقق من العدد، لكنه قريب من العدد الفعلي للسكان.

وبحسب بيانات المتحدث، لم تشهد فرقة الإطفاء في إيسن "نهائيا" حريقا بأبعاد مماثلة كهذا، مشيرا إلى أنه لم يتم الوقوف بعد على حجم الحريق.

وقال المتحدث إن حوالي 150 فردا من خدمات الطوارئ متواجدون في الموقع، مضيفا أنه لم تتم بعد السيطرة على الحريق ولا تلوح في الأفق نهاية لأعمال الإطفاء، وقال: "إن الوضع صعب للغاية وخطير في بعض الأحيان لخدمات الطوارئ في الوقت الحالي، لأنه يتعين عليهم الدخول إلى كل شقة".

الشرطة الالمانية إصابة ثلاثة حريق كبير مجمع سكني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا