الكرملين: ماكرون وبوتين اتفقا على محادثات بصيغة نورماندي لوقف إطلاق النار

06:46 م الأحد 20 فبراير 2022
الكرملين: ماكرون وبوتين اتفقا على محادثات بصيغة نورماندي لوقف إطلاق النار

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ)

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي على تكثيف "البحث عن حلول في قنوات دبلوماسية من خلال وزراء الخارجية والمستشارين السياسيين"، حسبما قال الكرملين في بيان اليوم الأحد.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين اتفقا على إجراء المحادثات بصيغة نورماندي، بمعني أن تجري بين ممثلين عن روسيا وأكرانيا بوساطة فرنسية ألمانية.

وقال الرئيسان إن المحادثات ستستهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار "وتحقيق تقدم في تسوية الصراع".

واستمر الاتصال الهاتفي لنحو ساعة و45 دقيقة. وذكر الكرملين أن ماكرون وبوتين أعربا عن قلقهما العميق إزاء "التدهور الخطير في الموقف" على الجبهة بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الموالين لروسيا.

إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا