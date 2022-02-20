الكرملين: ماكرون وبوتين اتفقا على محادثات بصيغة نورماندي لوقف إطلاق النار

باريس - (د ب أ)

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي على تكثيف "البحث عن حلول في قنوات دبلوماسية من خلال وزراء الخارجية والمستشارين السياسيين"، حسبما قال الكرملين في بيان اليوم الأحد.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين اتفقا على إجراء المحادثات بصيغة نورماندي، بمعني أن تجري بين ممثلين عن روسيا وأكرانيا بوساطة فرنسية ألمانية.

وقال الرئيسان إن المحادثات ستستهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار "وتحقيق تقدم في تسوية الصراع".

واستمر الاتصال الهاتفي لنحو ساعة و45 دقيقة. وذكر الكرملين أن ماكرون وبوتين أعربا عن قلقهما العميق إزاء "التدهور الخطير في الموقف" على الجبهة بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الموالين لروسيا.