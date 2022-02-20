الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابي بالصومال

عمان - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.

وأكدت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية، معربة عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.