الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابي بالصومال

06:20 م الأحد 20 فبراير 2022
الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابي بالصومال

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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عمان - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.

وأكدت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية، معربة عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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Asha
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