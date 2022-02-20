وزير ألماني يتوقع تأثر اقتصاد بلاده في حال غزو روسيا لأوكرانيا

06:18 م الأحد 20 فبراير 2022
وزير ألماني يتوقع تأثر اقتصاد بلاده في حال غزو روسيا لأوكرانيا

علم ألمانيا

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برلين - (د ب أ)

أشارت تقديرات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن اقتصاد بلاده سيتعرض أيضا لتداعيات اقتصادية خطيرة في حال وقوع غزو روسي لأوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يجب القول بوضوح إن "العقوبات ستؤثر بقوة على اقتصادنا أيضا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أنه في حال صعدت روسيا من وتيرة الصراع، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد على ذلك بالتنسيق مع شركائه بعقوبات اقتصادية قاسية، وأردف "ونحن مستعدون لذلك".

يذكر أن الغرب يتخوف من احتمال قيام الكرملين بالتخطيط لغزو أوكرانيا وذلك نظرا للحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفي المقابل تنفى روسيا عزمها على القيام بهذه الخطوة.

وثمة احتمال آخر بأن يكون هدف روسيا من الحشد هو إثارة المخاوف لدفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الجديدة التي تطالب بها موسكو.

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