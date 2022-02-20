هاريس: المعلومات الاستخباراتية بشأن نوايا روسيا لغزو أوكرانيا قوية

نيويورك - (د ب أ):

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس للصحفيين اليوم الأحد إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا وغزو محتمل في غضون أيام، قوية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن هاريس قولها "اتخذ بوتين قراره"، وجاءت هذه التصريحات بينما تستعد هاريس للعودة إلى الولايات المتحدة، بعد يومين من اجتماعات رفيعة المستوى، في مؤتمر ميونخ للأمن. وكانت روسيا قد ذكرت مرارا أنها لا تعتزم مهاجمة أوكرانيا.

وتُرك الحلفاء الآن يسعون جاهدين لبحث كيفية الرد على غزو روسي محتمل، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، أمس الأول الجمعة من أنه ربما يحدث في غضون أيام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) إن بايدن أطلع الحلفاء، ومن بينهم المملكة المتحدة أمس الأول الجمعة، بشأن تفاصيل حول خطة غزو محتمل روسي.

وقال جونسون "بايدن كشف للكثير منا الأمر قائلا:إنكم لا تنظرون فقط إلى غزو، عبر الشرق، عبر دونباس، لكن وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي نراها، نزولا من الشمال، نزولا من بيلاروس وفي الواقع تطويق كييف نفسها".

وبينما أدلت هاريس بتصريحاتها، أعلنت بيلاروس أنها ستواصل التدريبات العسكرية الواسعة، مع روسيا، قرب الحدود مع أوكرانيا وعضوي حلف شمال الأطلسي(ناتو)، بولندا وليتوانيا.

وكان من المقرر أن تنتهي التدريبات اليوم الأحد.