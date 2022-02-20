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وزير الزراعة الأمريكي ينتقد استغلال الجائحة لرفع أسعار الأغذية

12:31 م الأحد 20 فبراير 2022
وزير الزراعة الأمريكي ينتقد استغلال الجائحة لرفع أسعار الأغذية

سلع غذائية

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دبي - (د ب أ):

اعتبر وزير الزراعة الأمريكي الارتفاع الأخير في أسعار الأفوكادو مثالا على "استغلال" الشركات لجائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد لرفع أسعار الأغذية.

ومن المقرر أن تسمح الحكومة باستئناف استيراد الأفوكادو المكسيكي يوم غد الاثنين، بعد تعليق استمر لأسبوع.

وارتفعت الأسعار في شيكاغو خلال التعليق. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير توم فيلساك القول في مقابلة في دبي اليوم الأحد: "سنجري نقاشا جادا بشأن هذه الزيادة في التكلفة، بالنظر إلى أن مدة الحظر كانت قصيرة".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية حول العالم في العام الماضي مع تعافي الاقتصادات من تداعيات الجائحة. وتكافح أعمال الإنتاج والشحن لمواكبة ارتفاع الطلب.

وساهم ارتفاع تكاليف الأغذية في تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 5ر7% ، ما يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وتهدف زيارة فيلساك لدبي للترويج للمنتجات الزراعية الأمريكية في الإمارات والدول المجاورة لها مثل السعودية.

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