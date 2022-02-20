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اتحاد التنس القطري: باوتيستا استحق التتويج بلقب النسخة الـ30

08:30 ص الأحد 20 فبراير 2022
اتحاد التنس القطري: باوتيستا استحق التتويج بلقب النسخة الـ30

الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت يحتفل بعد احرازه لقب

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الدوحة - (د ب أ):

عبر ناصر بن غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، عن سعادته بالصورة المميزة التي خرجت بها النسخة الثلاثين من بطولة قطر إكسون موبيل للتنس للرجال.

وقال الخليفي، في تصريحات صحفية، إن نسخة هذا العام من بطولة قطر إكسون موبيل "شهدت مستويات فنية رائعة"، معتبرا أن الجماهير على مدار أيام البطولة استمتعت بمباريات مميزة، في ظل بروز أكثر من نجم خلال المنافسات.

وقدم رئيس الاتحاد القطري التهنئة إلى اللاعب الإسباني روبرتو باوتيستا آجوت الفائز بلقب النسخة الثلاثين من بطولة قطر إكسون موبيل، لافتا إلى أنه استحق الفوز عن جدارة "بعد المشوار الرائع الذي قدمه طوال البطولة، وإظهاره رغبة حقيقية في الفوز وتعويض خسارته لنهائي النسخة الماضية" أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشيفلي، والذي فاز عليه اليوم.

روبرتو باوتيستا الدوحة

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