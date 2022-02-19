روسيا وأوكرانيا.. انفجار خط أنابيب غاز دولي في مناطق الانفصاليين

01:23 م السبت 19 فبراير 2022
روسيا وأوكرانيا.. انفجار خط أنابيب غاز دولي في مناطق الانفصاليين

انفجار خط أنابيب

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(بي بي سي):

وقع انفجار في خط أنابيب غاز دولي يمر عبر منطقة رئيسية يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وأظهرت الصور كرة من اللهب تضيء سماء لوغانسك. ومازال سبب الانفجار غير واضح.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن انفجارا آخر شمع في لوغانسك بعد أقل من ساعة من الانفجار الأول الذي بدا أنه ضرب خط الأنابيب.

وتشهد المنطقة المحيطة بمدينة لوغانسك قتالا عنيفا خلال اليومين الماضيين.

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BBC
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